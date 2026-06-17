Köşk\'te Gıda Güvenliği Denetimleri

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda işletmelerine yönelik rutin denetimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi'nde görevli personeller tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim çalışması yapıldı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen rutin denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği, hijyen şartları ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında işletmelere yönelik kontrollerini sürdüreceği ifade edildi. - AYDIN