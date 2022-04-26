Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi - Son Dakika
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Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi

26.04.2022 12:03
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Altıeylül Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonunda sona gelindi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Altıeylül Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonunda sona gelindi. Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla yeni düzenlemeler yapılırken, düğün salonu açılmak için gün sayıyor.

Köşk Belediyesi tarafından Altıeylül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan düğün salonunda sona gelindi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen ekipler son çalışmalarını sürdürürken, salon da açılmak için gün sayıyor. Projeye yapılan eklemelerin ardından salonda soğuk hava deposu, çay ocağı, bay-bayan tuvaletleri, trapez çatı örtümü, alan beton kaplama ve park etrafının tel örgü ile kapatılması çalışmaları da titizlikle tamamladı. Boya ve badana işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Altıeylül Düğün Salonu'nun düğün sezonuna yetiştirilerek bayramdan sonra hizmete gireceği öğrenildi. - AYDIN

Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi
Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi

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Nuri Güler, Aydın, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi - Son Dakika


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