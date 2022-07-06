Köşk'te, semt pazarının günü değişti - Son Dakika
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Köşk'te, semt pazarının günü değişti

06.07.2022 10:17
Köşk'te, semt pazarının günü değişti

Aydın'ın Köşk ilçesinde her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarının günü, Kurban Bayramı dolayısıyla değişti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarının günü, Kurban Bayramı dolayısıyla değişti.

Köşk Belediyesi, yaptığı duyuru ille semt pazarının günün bayram dolayısıyla değiştiğini duyurdu. İlçede her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarının Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü kurulacağını duyuran Köşk Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Değerli Vatandaşlarımız, 9 Temmuz 2022, Cumartesi günü Kurban Bayramı olması nedeniyle Köşk İlçe Pazarımız, bu haftaya mahsus olmak üzere 7 Temmuz, Perşembe ve 8 Temmuz, Cuma günü kurulacaktır. Tüm esnaf ve hemşehrilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Köşk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'te, semt pazarının günü değişti - Son Dakika

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