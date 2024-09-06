Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Köşk\'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı. Tören başlamadan önce Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamada halk oyunları gösterisi de yapıldı.

06.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı.

6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, CHP İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, İYİ Parti İlçe Balkanı Yaşar Baş, MHP İlçe Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na Köşk Kaymakamı Tuğba Polat tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamaya, günün önemine dair yapılan konuşmalar sonrasında halk oyunları gösterisi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Tören, Yerel, Yaşam, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Köşk'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement