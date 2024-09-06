Köşk\'ün düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

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Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı.

6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, CHP İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, İYİ Parti İlçe Balkanı Yaşar Baş, MHP İlçe Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na Köşk Kaymakamı Tuğba Polat tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamaya, günün önemine dair yapılan konuşmalar sonrasında halk oyunları gösterisi yapıldı. - AYDIN