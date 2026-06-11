Kocaeli sahillerinde güvenli deniz sezonu 13 Haziran\'da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 13 Haziran Cumartesi günü itibarıyla sahillerde mesaiye başlayacak.

Deniz ve plaj güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını önlemek ve su kazalarına hızlı müdahale etmek amacıyla 2005 yılından bu yana hizmet veren KOSKEM; 13 Haziran ile 13 Eylül tarihleri arasında haftanın 7 günü görev yapacak.

Ekipler; Karadeniz sahilindeki Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı ile Marmara sahilindeki Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Darıca, Bayramoğlu Halk ve Bayramoğlu Kadınlar plajlarında vatandaşların güvenliği için teyakkuzda olacak. Hizmet verilecek plajlardan 9'u Mavi Bayraklı statüsünde bulunuyor.

Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların da büyük destek sağladığı projede; 62 itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü olmak üzere toplam 158 kişi görev alacak. Cankurtaran ekiplerine sahada 14 jet ski ve 2 zodyak bot destek verecek. Ayrıca sahillerdeki bilgilendirici tabelalar ve kıyı emniyet ekipmanlarıyla güvenlik en üst seviyede tutulacak.

Bugüne kadar 23 bini aşkın kişi kurtarıldı

KOSKEM ekiplerinin kurulduğu günden bu yana yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda, 2005-2025 yılları arasında 23 bin 377 vatandaşın boğulmaktan kurtarıldığı belirtildi. Ekipler, sadece geçtiğimiz yıl deniz sezonunda 1906 vatandaşı yaşama bağladı.

Yeni sezon öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan KOSKEM yetkilileri, denize girmek için yalnızca cankurtaran hizmeti verilen güvenli alanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ekipler vatandaşları, "Güvenli plajları tercih edin. Uyarı bayraklarını dikkate alın. Cankurtaranların ikazlarına uyun" mesajıyla kurallara uymaya davet etti. - KOCAELİ