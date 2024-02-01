 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar kullanımı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar kullanımı yasaklandı

Kosova\'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar kullanımı yasaklandı

Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Sırp para birimi Dinar'ın kullanımını yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kosova'daki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi Euro oldu. Kosova Merkez Bankası Başkanı Ahmet İsmaili, kararın Anayasaya uygun olduğunu belirtirken, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise kararın tam olarak uygulanmasının zaman alacağını ifade etti. Batılı ülkeler ise kararın ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

01.02.2024 11:45
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Sırp para birimi Dinar'ın kullanımını yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kosova'daki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi Euro oldu.

Kosova'da ödeme işlemlerinde köklü değişikliği içeren karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkedeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde bugünden itibaren Sırp para birimi Dinar'ın kullanımı yasaklanırken, böylece Kosova'daki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi Euro oldu.

"Karar Anayasaya uygun"

Kosova Merkez Bankası (BQK) Başkanı Ahmet İsmaili dün yaptığı açıklamada, Sırp Dinarı'nın kullanılmasının yasaklanmasına dair düzenlemenin ertelenmeyeceğini ifade ederek, "1 Şubat itibariyle Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar yerine sadece Euro kullanılacak" diye konuştu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin zaman alacağını, ancak kağıt üzerinde kalmayacağını ifade etti. Osmani, "Ben sadece kağıt üzerinde değil, tam olarak uygulanmasından yanayım. Herkes biliyor ki tam uygulamaya geçebilmek için istikrarı sağlamak adına müttefiklerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince, bir yandan Anayasa'nın 11. maddesine saygı gösteren, diğer yandan vatandaşların bilgilendirilmesi ve geçiş süreci için zaman tanıyacak bazı seçenekler tartışılıyor. Anayasa'nın 11. maddesi Kosova'nın dolaşımda ve kullanımda tek bir para biriminin bulunmasını şart koşuyor" ifadelerini kullandı. Osmani, şu ana kadar bunun uygulanamamasının üzücü olduğunu, dolayısıyla Merkez Bankası'nın yalnızca görevini yaptığını vurguladı.

Kosova Başbakan Albin Kurti ise Merkez Bankası'nın kararlarını bağımsız şekilde aldığını hatırlatarak, "Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur ve alınan kararlar ile uygulanan yönetmelikler Anayasaya ve yasalara uygundur" dedi.

Batılı ülkeler "kararı ertele" demişti

Kosova'da söz konusu karar öncesi Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde ödeme işlemleri için Sırp Dinarı kullanılıyordu ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları Dinar ile ödeniyordu.

Kosova'nın kararı, Batılı ülkelerde Kosova-Sırbistan ilişkilerinde daha fazla gerilim yaşanabileceği nedeniyle endişeye yol açmış, Priştine'ye kararı erteleme çağrısında bulunulmuştu. - PRİZREN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kosova, Dinar, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar kullanımı yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde Dinar kullanımı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement