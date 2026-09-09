Kötü kokuların yayıldığı çöp evden 5 ton çöp çıkarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı ve haşere oluşumuna neden olduğu belirtilen çöp ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlenirken, evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti. Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti. Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı. Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı. Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.