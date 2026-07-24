Köy Çocuklarından Dayanışma Örneği - Son Dakika
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Köy Çocuklarından Dayanışma Örneği

Köy Çocuklarından Dayanışma Örneği
24.07.2026 08:12
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Akyaka'da çocuklar biriktirdikleri harçlıklarla havuz alıp yazı serinleyerek geçiriyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan çocuklar, örnek olacak bir dayanışmaya imza attı. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyen köy çocukları, ailelerine yük olmamak için yaklaşık bir yıl boyunca biriktirdikleri harçlıklarını bir araya getirerek şişme havuz satın aldı. Kendi imkanlarıyla aldıkları havuzu köyde kuran çocuklar, hortumla doldurdukları suda saatlerce eğlenerek yaz tatilinin tadını çıkardı.

Köyde kurulan şişme havuz kısa sürede çocukların buluşma noktası haline geldi. Bir yandan serinleyen çocuklar, diğer yandan su savaşları yapıp çeşitli oyunlar oynayarak unutamayacakları anlar yaşadı. Neşeli kahkahaların yükseldiği havuzun etrafında oluşan renkli görüntüler, görenlerin yüzünü güldürdü.

Duraklı köyünde yaşanan bu anlamlı tablo, kırsalda yaşayan çocukların sınırlı imkanlara rağmen nasıl büyük mutluluklar yaşayabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Birkaç çocuğun ortaya attığı fikir, kısa sürede diğer arkadaşlarının da desteğini aldı ve örnek bir dayanışma hikayesine dönüştü.

Şişme havuzun alınmasına öncülük eden çocuklardan Sıraç Aramaz, "Televizyonda görmüştük şişme havuzu, Bir senedir biriktirdiğimiz harçlıklarımızı şişme havuzu için harcadık, sıcak havada hem serinliyor hem eğleniyoruz" dedi.

Çocukların havuz sayesinde sosyal medyadan uzak durduklarını belirten Mevlüt Aramaz, "Havuzumuz çocukların biriktirmiş olduğu harçlıklarla, küçük küçük birikmiş paralarla alındı. Yazın sıcaklarda kullanmak için çok güzel serinlemek amaçlı, biraz da karne hediyesi oldu. Çok güzel oluyor, çocuklar iyi vakit geçiriyor burada, artısı var. İnternetten, sosyal medyadan çocuklarımız uzak duruyor" diye konuştu.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta çocukların bu örnek davranışı, yalnızca serinlemek için alınmış bir havuzdan çok daha fazlasını ifade etti. Dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin en güzel örneklerinden biri olan bu hikaye, küçük harçlıklarla büyük hayallerin gerçekleşebileceğini gösterdi.

Duraklı köyünde yaşanan bu anlamlı görüntüler, yazın en sıcak günlerinde insanların içini ısıtan bir mutluluk hikayesi olarak hafızalara kazındı. Çocukların kendi emekleriyle kurdukları şişme havuz, hem serinlemenin hem de paylaşmanın simgesi oldu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy Çocuklarından Dayanışma Örneği - Son Dakika

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