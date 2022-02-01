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Köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeler anlatılıyor - Son Dakika

Köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeler anlatılıyor

01.02.2022 10:12
Köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeler anlatılıyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen köy ziyaretleri devam ediyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen köy ziyaretleri devam ediyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeleri halka anlatıyor. Bu kapsamda ekipler Bozüyük'e bağlı Poyra ve Pazaryeri'ne bağlı Ahmetler köylerine ziyarette bulundu. Toplantılarda ağırlıklı olarak Bakanlık destekli projeler, tarımsal desteklemeler ve ayçiçeği hastalık ve zararları konuları işlendi. Ardından üreticilerin sorunları ve talepleri dinlenmesiyle toplantılar sona erdi. - BİLECİK

Köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeler anlatılıyor

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Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köy köy dolaşarak Bakanlık destekli projeler anlatılıyor - Son Dakika


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