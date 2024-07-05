Köy sakinleri bozuk olan yayla yolunun onarılmasını istiyor - Son Dakika
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Yerel

Köy sakinleri bozuk olan yayla yolunun onarılmasını istiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olması nedeniyle köy sakinleri zorluk yaşıyor. Köy ile mezra arasındaki 5 kilometrelik yolun bozuk ve tehlikeli olduğunu belirten köy sakinleri, yetkililerden yolun onarılmasını talep ediyor. Hayvanlarını yaylada otlatan köylüler, yolun bozuk olması nedeniyle güçlük çekiyor ve yetkililere seslenerek yollarının onarılmasını istiyor.

05.07.2024 23:17
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Köy sakinleri bozuk olan yayla yolunun onarılmasını istiyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere mıntıkasındaki Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olmasından dolayı zorluk çeken köy sakinleri yetkililerden yolun onarılmasını istedi.

İlçenin Esendere mıntıkasında yer alan Akpınar köyü Duranlar mezrasında yayla yolunun bozuk olmasından dolayı köy sakinleri zorluk yaşıyor. Köy ile mezra arasındaki 5 kilometrelik yolun bozuk ve tehlikeli olduğunu belirten köy sakinleri, yetkilerden onarılmasını istedi.

Yetkililere seslenen köy sakinleri, "Kış boyunca hayvanlarımız orada ve berivanlar her gün sağım için gidiyorlar. Yolun bozuk ve tehlikeli olması ise gitmemizi de zorluyor. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen yolumuzu onarıma alın. Çünkü tüm geçim kaynağımız yaylada" dedi.

Kaynak: İHA

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