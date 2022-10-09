Köy sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolun yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Köy sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolun yapılmasını istiyor

09.10.2022 15:15

Köy sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolun yapılmasını istiyor Bingöl'de yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelanda Yamaç köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolun yapılmasını istiyor

BİNGÖL - Bingöl'de yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelanda Yamaç köy yolu ulaşıma kapandı. Köy sakinleri, kış gelmeden kapanan yolun açılmasını talep ediyor.

Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünün yolu yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda ilgili kurumlarca incelemeler yapılırken, köy sakinleri yolun kış ayları gelmeden yapılmasını talep ediyor. Birçok köyün bu yoldan faydalandığını belirten köylüler, öğrenci ve hastaların da sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Köy sakinleri adına açıklama yapan Alaattin Elaltunkara, "Burada toplanmamızın nedeni, sürekli çöken Yamaç köy yolunu kullanan köylüler olarak yaşadığımız sorunları bir kez daha kamuoyuna duyurmaktır. Yamaç köy yolunu kullanan birçok köy var. Bu köylerimizde yaşayan ve ikamet eden köylülerimiz, yıllardan beri bu yol sorununu yaşamaktadırlar. Yolumuz sürekli heyelanlar sonucu çöküyor. Artık geçici onarımlara da dayanamaz oldu. Bu geçici çözümlerin hiçbir fayda vermediği görülmüştür. 9 kilometre olan yol, heyelan sebebiyle dolaylı yollardan yaklaşık 20 kilometreye çıkmaktadır. Bu yöredeki tüm köylere maddi anlamda bir külfet getirmektedir. Köy yolumuzun sağlıklı olmaması ve mesafenin uzaması nedeniyle okula giden öğrencilerimiz ve hastalarımız sıkıntı yaşamaktadırlar. Toplanmamızın nedeni, başta da belirttiğimiz gibi sesimizi yetkililere duyurmak ve Yamaç köy yolunun kış mevsimine girmeden acilen çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolun yapılmasını istiyor - Son Dakika

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