Köy Yaşam Merkezleri Yenileniyor

Sinop Valiliği'nin Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, Boyabat ilçesi Salar köyünde uzun süredir atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek yeniden köylülerin hizmetine sunulacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, restorasyon çalışmaları devam eden eski okul binasında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan, projenin kırsal yaşamın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Vali Özarslan, kullanılmayan kamu binalarının yeniden değerlendirilmesinin hem kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağladığını hem de köylerde sosyal yaşamı canlandıracak yeni alanlar oluşturduğunu ifade etti. Vali Özarslan, "Atıl durumdaki kamu binalarını yeniden değerlendirerek hem kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyor hem de köylerimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi.

Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yenilenen binanın tamamlanmasının ardından, köy sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. - SİNOP