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Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

03.02.2022 11:02
Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi " Kontrollü Sosyal Hayat" tedbirleri kapsamında, Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında gerçekleşti.

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi " Kontrollü Sosyal Hayat" tedbirleri kapsamında, Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında gerçekleşti.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında, 2022 Maktu Mesai Ücreti Ödemesi, 2022 Yılı Belediye işletmeleri fiyatlarının değerlendirilmesi, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri MYO binasının 5 (Beş) yıl daha kiralanması, Köyceğiz Meslek Yüksekokulunun Tahsis Talebi, Köyceğiz Hayvan Dostları Derneğine Gülpınar Mahalalesi'ndeki dükkanın tahsisi, Beyobası-Kavakarası-Köyceğiz mahallelerinden geçen ve Yuvarlakçay bitişiğindeki servis yolunun bakım ve onarım faaliyetlerinin Köyceğiz Belediyesine devredilmesi, İktisadi İşletmenin Özel Hesabına ödenek aktarılması konuları görüşüldü. Gündem maddelerinin karar altına alınması ile toplantı sona erdi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan "Alınan kararların İlçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kamil Ceylan, Beyobası, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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