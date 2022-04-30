Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor

30.04.2022 10:13
Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Köyceğiz Beyobası Mahallesi Sancı Küme Evleri mevkiinde çocukların yaşantısını hareketlendirmek amacıyla yapımına başlanan parkın son aşamaya geldiği ifade edildi. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Köyceğiz halkının en çok talep ettiği hizmetler arasında yer alan çocuk oyun parkının bir yenisini daha kazandırmış bulunmaktayız. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Köyceğiz, oyunlar, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika


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