Köyceğiz Belediyesi yeni parklar kazandırmaya devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Köyceğiz Beyobası Mahallesi Sancı Küme Evleri mevkiinde çocukların yaşantısını hareketlendirmek amacıyla yapımına başlanan parkın son aşamaya geldiği ifade edildi. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Köyceğiz halkının en çok talep ettiği hizmetler arasında yer alan çocuk oyun parkının bir yenisini daha kazandırmış bulunmaktayız. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. - MUĞLA