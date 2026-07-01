Köyceğiz\'de Kabotaj Bayramı Coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri saat 10.00'da Festival Alanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Kortej Yürüyüşü ile başladı. Köyceğiz Öğretmen Evi önünde kurulan platformda program kapsamında saat 11.00'da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu açılış konuşması yaptı. Çelenk Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu tarafından suya bırakıldı. Çelengin suya bırakılmasının ardından yarışmalara geçildi. 200 Metre Yüzme Yarışması (Kadın ve Erkek kategorilerinde birincilere Gram Altın, ikincilere Akıllı Saat, üçüncülere Kulaklık), Kano ve SUP Gösterisi, Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Düğüm Teknikleri Stantları gerçekleştirildi. Birinciye çeyrek altının verildiği Yağlı Direk Yarışması yapıldı. Yarışmalara 18 yaş ve üzeri vatandaşlar katıldı. Yarışmalarda dereceye giren vatandaşlara ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. - MUĞLA