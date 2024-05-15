Köyceğiz\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başlıyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları Gençlik Haftası başlangıcı olan 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Atatürk heykeline çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak, ardından Protokol ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Köyceğiz'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftasında, birçok etkinlikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek. 15 Mayıs günü, Köyceğiz Gençlik Merkezinde 19 Mayıs konulu bilgi yarışması, akşam açık hava sinema gösterimi gerçekleşecek. 16 Mayıs günü, Toparlar Şelalesi doğa yürüyüşü, Mehmet Özkaya Stadyumu'nda Uçurtma Şenliği yapılacak. 17 Mayıs günü, Liseler arası Voleybol Turnuvası Finali, Köyceğiz Festival Alanı Yeşilçam Konseri ile etkinlikler devam edecek. 18 Mayıs günü, Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı Kültür sanat ve spor stantları açılacak. 19 Mayıs günü Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde resmi bayram kutlamaları ve saat 20.00'da gençlik yürüyüşü ile kutlamalar tamamlanacak. - MUĞLA