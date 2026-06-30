Köyceğiz'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Aşure İkramı

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz ve Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından aşure ikramı düzenlendi. Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nezahat Doğan, "Muharrem ayının o derin, hüzünlü ve manevi duygularını yaşadığımız bu dönemde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz ve Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nezahat Doğan, Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İlyas Akbal, Eğitim Sen Köyceğiz Temsilcisi Engin Ertaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Şube Başkanı Nezahat Doğan, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Muharrem ayının o derin, hüzünlü ve manevi duygularını yaşadığımız bu dönemde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum."

Vakfın 1995 yılında imece usulüyle kurulduğunu belirten Doğan, kuruluş amaçlarının Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşüncelerini ve insan sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

"İNSANLARI AYIRMAYALIM, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞAYALIM"

Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli dediğimizde, onu açtığınızda arkasında engin bir okyanus olduğunu görüyoruz. Birkaç sözünü hatırlatayım size; 'İnsan ve millet ayırmayınız' diyor Hünkar. Yani dini ne olursa olsun, din, dil, ırk, mezhep, cins, renk ne olursa olsun, insanları ayırmayalım, hep beraber birlik ve kardeşlik içerisinde yaşayalım diyor Hünkar. Yine buna katkı yapmak için şunu da söylüyor; 'İncinsen de incitme' diyor. Herkes birbirine hoşgörülü olsun, birbirine bir adım atsın diyor. 800 küsur yıl önce bunları söyleyen büyük bir değer Hacı Bektaş Veli, büyük bir bilim insanı. Keşke onun bu öğretilerini bugün biraz daha yaşatabilsek, toplumumuzda bu bir ışık olsa. Gerçekten çok büyük bir katkı yapmış oluruz."

Yapılan duanın ardından hazırlanan aşure ve lokma vatandaşlara ikram edildi. Program, sazlı sözlü deyişlerle devam etti.