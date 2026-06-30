Köyceğiz'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Aşure İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Aşure İkramı

30.06.2026 00:02  Güncelleme: 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz ve Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından aşure ikramı düzenlendi. Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nezahat Doğan, "Muharrem ayının o derin, hüzünlü ve manevi duygularını yaşadığımız bu dönemde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz ve Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nezahat Doğan, Dalaman Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İlyas Akbal, Eğitim Sen Köyceğiz Temsilcisi Engin Ertaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Şube Başkanı Nezahat Doğan, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Muharrem ayının o derin, hüzünlü ve manevi duygularını yaşadığımız bu dönemde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum."

Vakfın 1995 yılında imece usulüyle kurulduğunu belirten Doğan, kuruluş amaçlarının Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşüncelerini ve insan sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

"İNSANLARI AYIRMAYALIM, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞAYALIM"

Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli dediğimizde, onu açtığınızda arkasında engin bir okyanus olduğunu görüyoruz. Birkaç sözünü hatırlatayım size; 'İnsan ve millet ayırmayınız' diyor Hünkar. Yani dini ne olursa olsun, din, dil, ırk, mezhep, cins, renk ne olursa olsun, insanları ayırmayalım, hep beraber birlik ve kardeşlik içerisinde yaşayalım diyor Hünkar. Yine buna katkı yapmak için şunu da söylüyor; 'İncinsen de incitme' diyor. Herkes birbirine hoşgörülü olsun, birbirine bir adım atsın diyor. 800 küsur yıl önce bunları söyleyen büyük bir değer Hacı Bektaş Veli, büyük bir bilim insanı. Keşke onun bu öğretilerini bugün biraz daha yaşatabilsek, toplumumuzda bu bir ışık olsa. Gerçekten çok büyük bir katkı yapmış oluruz."

Yapılan duanın ardından hazırlanan aşure ve lokma vatandaşlara ikram edildi. Program, sazlı sözlü deyişlerle devam etti.

Kaynak: ANKA

Hacı Bektaş Veli, Kültür Sanat, Etkinlikler, Köyceğiz, Kültür, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Aşure İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 01:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Aşure İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.