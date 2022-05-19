Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı

19.05.2022 12:32
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Köyceğiz'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Köyceğiz'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

İlçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde eski Kaymakamlık binası önünde çelenk koyma programı düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve öğrencilerin katıldığı programda Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akabinde eski Kaymakamlık önünden Köyceğiz Gençlik Merkezine kadar gençlik yürüyüşü yapıldı. Bayram alanı etkinlikleri Gençlik Merkezi önünde devam etti.

Program çerçevesinde kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Gençlik ve Spor-Halk Eğitim Merkezi Teakwando çalışma grubunun gösterisi sergilendi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Vals gösterisinin ardından Gençliğin Atatürk'e cevabı okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı
Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı

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19 Mayıs Çan'da törenlerle kutlandı 19 Mayıs Çan'da törenlerle kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Köyceğiz, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de bayram coşkusu yaşandı - Son Dakika


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