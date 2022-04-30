Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı

30.04.2022 15:02
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi satan işletmelerde hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ramazan Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi ve gramaj konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri Ramazan ayı boyunca sürdüren ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Marketlerde bayrama yönelik şeker, lokum ve benzeri ürünleri de inceleyen ekipler son kullanma tarihi ve fiyat etiketine bakarak denetimlerini sürürken, kurallara uymayan işletmelere işlem yapıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı

YORUMLAR
500
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı Yahyalı'da bayramlaşma töreni yapıldı

Ramazan Bayramı, Köyceğiz, Hisarcık, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement