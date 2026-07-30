Köyceğiz'de CHP'den İstifa! - Son Dakika
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Köyceğiz'de CHP'den İstifa!

Köyceğiz\'de CHP\'den İstifa!
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CHP Köyceğiz İlçe Başkanı ve yönetimi, Yeni Parti'ye katılmak için topluca istifa etti.

(MUĞLA)-Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tanju Satışmış, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. CHP ilçe binasında yapılan açıklamanın ardından parti binasına kilit vurularak Yeni Parti ilçe binasına yürüyüş gerçekleştirildi.

CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetimleriyle birlikte partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Basın açıklamasında konuşan Tanju Satılmış, dört yıl CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, son üç yıldır ise İlçe Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüğünü belirterek, yönetimiyle birlikte istifa kararı aldıklarını duyurdu.

CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu vurgulayan Satılmış, partiyle olan gönül bağlarının kopmayacağını ifade etti. Yaşanan sürecin geçici olduğunu belirten Satılmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeniden partinin başına döneceğine inandıklarını söyledi.

Cumhuriyetin değerlerinden ve Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren Satışmış, birlikte görev yaptığı tüm parti üyelerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kendilerine destek verenlere de teşekkür eden Satılmış, ilk genel seçimde Özgür Özel'in liderliğinde "milletin iktidarını kuracaklarını" savundu.

Açıklamanın ardından partililer CHP ilçe binasına kilit vurarak topluca Yeni Parti ilçe binasına geçti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Köyceğiz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de CHP'den İstifa! - Son Dakika

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