Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
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Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

05.03.2022 12:09
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem senaryosu canlandırıldı. Depreme okulda yakalanan öğrenciler sıraların yanına çökerek kendilerini korumaya çalıştılar. Senaryo gereği okulda mahsur kalan, yaralanan öğrenciler kurtarıldı. Yaralananlara görevliler müdahale etti. Deprem anında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Tatbikat sorunsuz olarak tamamlandı. - MUĞLA

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

YORUMLAR
500
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Anadolu Lisesi, Köyceğiz, Şehit, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika


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