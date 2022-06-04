Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

04.06.2022 17:30
Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kursiyerler hünerlerini sergiledi.

'Her zaman her yerde herkes için hayat boyu öğrenme' sloganı ile düzenlenen etkinlikler Köyceğiz Kaymakamlık binası yanındaki Köyceğiz Gölü'nde devam etti. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin durgunsu kano sportif gösterileri ile başlayan etkinlikler ilgiyle izlenirken, kaymakamlık önündeki halk oyunları gösterileriyle devam etti. Festival Platformunda devam eden etkinliklerde spor gösterileri sunuldu. Ardından Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Müziği Korosu Şef Hakan Koparan yönetiminde konser verdi. Konserde solo ve koro türkülerin hikayeleri anlatılarak seslendirildi. Programda son olarak Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Kulübü doğaçlama ortaoyunu oynadı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler ilçe halkından tam not aldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

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Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı Köyceğiz Portakalı Coğrafi işaretini aldı Köyceğiz portakalı coğrafi işaretle tescillendi Köyceğiz portakalı coğrafi işaretle tescillendi
Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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