Köyceğiz'de Hatimle Teravih Namazı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Hatimle Teravih Namazı

Köyceğiz\'de Hatimle Teravih Namazı

Köyceğiz'de Ramazan boyunca hatimle teravih namazı kılınacak, ilk namaz 28 Şubat'ta.

28.02.2025 09:18
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi Mescidi Kebir Camii'nde Ramazan Ayı süresince hatimle teravih namazı kılınacak.

28 Şubat 2025 Cuma günü akşam ilk teravih namazı kılınıp gecesinde ilk sahuru yapılıp Ramazan orucu tutmaya başlanacak. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Başkanlığımızın belirlediği 2025 yılı Ramazan Ayı teması olan "İyilik Ayı Ramazan" kapsamında gündüzleri ağzımızın orucu ile teravihlerimiz, mukabelelerimiz, sahurlarımız, iftarlarımız, fitrelerimiz, zekatlarımız, fidyelerimiz, yardımlarımız ile kısacası Ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği on bir ayın sultanı Ramazan'da yaşayacağız inşallah. Bu sene de Köyceğiz ilçemizde Hatimle teravih namazı kılınmaya devam edilecek olup Toparlar Mescid-i Kebir Camimizde Uzman İmam-Hatibimiz Hafız Ramazan Tokcan hocamız camisinde ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazlarını kıldıracaktır. Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, Köyceğiz'imize, Muğla'mıza, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olmak üzere Filistinli kardeşlerimizin ve tüm zulüm altında olan kardeşlerimizin de biran evvel huzura kavuşmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Hoş geldin on bir ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Hatimle Teravih Namazı - Son Dakika

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