Köyceğiz'de hazine arazisi satışı iddiasında 21 kişiden 18'i tutuklandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de hazine arazisi satışı iddiasında 21 kişiden 18'i tutuklandı

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Köyceğiz\'de hazine arazisi satışı iddiasında 21 kişiden 18\'i tutuklandı
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Köyceğiz\'de hazine arazisi satışı iddiasında 21 kişiden 18\'i tutuklandı
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Köyceğiz'de hazine ve orman arazilerinin usulsüz satışı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin 45 kişiyi 138 milyon lira karşılığında mağdur ettiği öne sürülürken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamuya ait hazine arazilerinin usulsüz şekilde satışa çıkartıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Köyceğiz'de "hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri" ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, "hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri" öne sürüldü.

Sorguları tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, aralarında Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın makam şoförü D.Ç'nin de bulunduğu 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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