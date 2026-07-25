Köyceğiz’de Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yılı kutlandı - Son Dakika
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Köyceğiz’de Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yılı kutlandı

Köyceğiz’de Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yılı kutlandı
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(MUĞLA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İsmet İnönü Anıtı’na çelenk sunuldu.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İsmet İnönü Anıtı'na çelenk sunuldu. ADD Köyceğiz Şube Başkanı Selçuk Sibel, Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli diplomatik kazanımlarından biri olduğunu belirtti.

Köyceğiz'de Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paşa Parkı'ndaki İsmet İnönü Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Programa Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsmet İnönü Anıtı'na çelenk sunuldu.

"LOZAN EN ÖNEMLİ DİPLOMATİK KAZANIMLARDAN BİRİDİR"

Programda konuşan ADD Köyceğiz Şube Başkanı Selçuk Sibel, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alandaki en önemli diplomatik kazanımlarından biri olduğunu söyledi.

Sibel, antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti açısından taşıdığı tarihsel öneme dikkati çekti.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan görüşmelerinde Türk heyetine başkanlık eden İsmet İnönü, Kuvayımilliye kahramanları, şehitler ve gazileri anan Sibel, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Köyceğiz, Politika, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz’de Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yılı kutlandı - Son Dakika

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