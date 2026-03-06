Köyceğiz'de Minik Öğrenciler için Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Minik Öğrenciler için Tekne Orucu Etkinliği

Köyceğiz\'de Minik Öğrenciler için Tekne Orucu Etkinliği
06.03.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik öğrenciler, Köyceğiz'de tekne orucu ve çocuk iftarı etkinliği ile Ramazan'ı kutladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde minik öğrenciler için tekne orucu ve çocuk iftarı etkinliği gerçekleştirildi.

Köyceğiz Anaokulu öğretmenleri tarafından öğrenciler için Tekne Orucu ve Çocuk İftarı Etkinliği düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara küçük yaşta tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte minikler, tekne orucu tutarak iftar sevincini birlikte yaşadı. Okulda kurulan Ramazan Sokağı etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde iftar hazırlıklarını kendileri yaptı. Ramazan pidesi hazırlayan ve çeşitli etkinliklerle Ramazan kültürünü deneyimleyen çocuklar, iftar sofrasını da kendi emekleriyle kurdu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Anaokulunda düzenlenen miniklerin tekne orucu heyecanına ortak oldu. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kumcu, çocuklarla sohbet ederek hazırladıkları etkinlikleri izledi ve tekne orucu iftarı sevincini öğrencilerle birlikte paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, hem çocukların dini ve kültürel değerlerle tanışmasına hem de toplumun birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine vesile oldu.

Kaymakam Kumcu, "Çocuklarımızın tekne orucu etkinliğine ortak olmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Çocuklarımızın bu güzel geleneğe katılması, onların hem dini değerlerimizi öğrenmesine hem de kültürel mirasımızı yaşatmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü uygulamalı olarak çocuklara aktarılırken, öğrencilerin hazırladığı Ramazan Sokağı ile okulda geleneksel Ramazan atmosferi oluşturuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Minik Öğrenciler için Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:50:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Minik Öğrenciler için Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.