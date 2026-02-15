Köyceğiz\'de Öğretmen Cengiz Ceylan Kalp Kriziyle Vefat Etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Cengiz Ceylan (59) görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeninin ani vefatı eğitim camiası ve sevenleri tarafından üzüntüye boğdu. Evli ve üç çocuk babası olan merhum Cengiz Ceylan'ın cenazesi, Köyceğiz Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda gözyaşları içinde, dualarla toprağa verildi.

Ceylan'ın cenaze törenine Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, ailesi, yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.