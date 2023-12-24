Köyceğiz\'de sabah namazı buluşması

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarına bu hafta Sultaniye Mahallesi Camii ile devam edildi.

Sabah namazı buluşmasına Sultaniye Mahalle halkı ile civar mahallelerden, vatandaşlar camiyi doldurdu. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbet edip dua yaptığı Sabah Namazı buluşmasına büyük bir ilgi gösterildi. Program BüyükKaraağaç Camii İmam-Hatibi Fatih Şen'in namaz öncesi Fetih suresini okuması, Selman Gündoğdu'nun namazı kıldırıp-tesbihat yaptırması ve sohbet ile devam etti.

Buluşma, Horozlar Camii İmam-Hatibi Ali Akbulut'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde başta Hakkari Komando Tugayında, Kuzey ırak Bölgesindeki operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklerimiz ile tüm şehitlerimiz ve mazlumlar için İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı dua ile sona erdi. Soğuk havaya, uzak bir mahallede olmasına rağmen sabah namazı buluşmasına iştirak edip camiyi dolduran tüm cemaate, ev sahipliği yapan, program sonrası ikramlarıyla misafirlerini ağırlayan Sultaniye Camii İmam-Hatibi İsmail Tokcan ve Mahalle Muhtarı Rahim Yıldırım'a Müftü Karagöz teşekkür etti. - MUĞLA