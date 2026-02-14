Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması

Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması
14.02.2026 19:05
Köyceğiz'de düzenlenen Sabah Namazı Buluşması'na yoğun ilgi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazını cemaatle eda etti. Program Selman Gündoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti, Uzman İbrahim Bölükbaşı'nın namazı kıldırması ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbeti ve akabinde Vaiz Rauf Evleksiz'in duası ile devam etti. Müftü Karagöz, yaptığı konuşmada, Ramazan ayına hazırlık ve Ramazan'ı bilinçli bir şekilde karşılama konularına değinerek, Ramazan ayının manevi arınma, sabır, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, bu mübarek zaman diliminin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Ramazan ayına verdiği önemin de hatırlatıldığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Program katılımcılara çorba ikramında bulunulması, Uzm. İmam-Hatip Ramazan Tokcan'ın yemek duası, Müftü Karagöz'ün ev sahibi Uzm. İmam-Hatip Ali Akduman'a ve programda emeği geçenler ile katılımlarıyla camiyi güzelleştiren cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

