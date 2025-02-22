Köyceğiz'de Sazlık Yangını Başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Sazlık Yangını Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Gölü kenarındaki sazlıklarda yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yol kenarından müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

22.02.2025 17:18
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Köyceğiz'de sazlık yangını başladı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölü kenarında bulunan sazlıklarda yangın başladı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz itfaiye ekipleri yola yakın bölümlerde alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sularında Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi mevkiinde Köyceğiz Gölü bağlantısı bulunan sazlıklarda yangın başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen sazlık yangınını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. İç kesimlerin sulak alan olması nedeniyle alevlere yol kenarı ve kıyı kesimlerden müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

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