Köyceğiz'de Şehit Seyhan Yılmaz, unutulmadı
05.02.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 34 sene önce Şırnakta vatani görevini ifa ederken şehit olan Seyhan Yılmaz şehadetinin yıl dönümünde dualarla yadedildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, 1992 yılında Şırnak'ta Şehit olan P. Er Seyhan Yılmaz'ın seneidevriyesinde Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Kaymakam Kumcu, şehidin anne ve babasının elini öperek devletin sıcak yüzünü gösterdi. Kaymakam Kumcu'ya, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe S. Y. D. V. Müdür V. Elif Varlığan, Sosyal Hizmetler Müdür V. Kübra Düztepeliler eşlik etti. Ziyarette Kur'anı Kerim tilavet edilip akabinde Müftü Ahmet Karagöz dua yaptı. - MUĞLA

