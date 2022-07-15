Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle şehitler anılarak, dualar edildi. Törende Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve İmam-Hatipler Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak , Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan , protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Akabinde heyet şehit ailelerini ziyaret etti. Cuma namazı öncesi tüm şehitler, rahmet-i rahmana kavuşan gaziler ve geçmişler için Köyceğiz Müftülüğü personellerinin okumuş oldukları 156 Hatm-i Şerifin duası Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde yapıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

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