Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi

15.07.2022 16:46
Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle şehitler anılarak, dualar edildi. Törende Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve İmam-Hatipler Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Akabinde heyet şehit ailelerini ziyaret etti. Cuma namazı öncesi tüm şehitler, rahmet-i rahmana kavuşan gaziler ve geçmişler için Köyceğiz Müftülüğü personellerinin okumuş oldukları 156 Hatm-i Şerifin duası Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde yapıldı.

Camide son olarak, Mevlid-i Şerif okunarak şehitler anıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Demokrat Parti Köyceğiz'de Köylü güven tazeledi Demokrat Parti Köyceğiz'de Köylü güven tazeledi Köyceğiz'de 15 Temmuz nedeniyle çeşitli programlar gerçekleştirilecek Köyceğiz'de 15 Temmuz nedeniyle çeşitli programlar gerçekleştirilecek
Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de şehitler anılarak, dualar edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement