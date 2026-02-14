Köyceğiz\'de Zeytin Eğitimleri Tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri ve velilere yönelik gerçekleştirilen "Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi" tamamlandı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Beyobası Muhtarı Naid Sül ile birlikte Beyobası Anaokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okullar" programı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) "Eko-Okullar Projesi" kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle ziraat mühendisi Hulisi Atasoy tarafından 25 kız, 25 erkek öğrenci, 5 öğretmen ve velilere yönelik zeytin yetiştiriciliği ile zeytin hastalık ve zararlıları konusunda verilen eğitime katıldı. Öğrencilerin, okulun zeytin bahçesinden topladıkları zeytinlerle hazırladıkları ürünleri ve kendi yaptıkları ekmeklerle oluşturdukları 'Zeytin Tadım Atölyesi'ni ve geri dönüşüm ve sanat atölyesi çalışmalarını ziyaret eden Kaymakam Kumcu, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle temin edilen zeytin fidanlarını eğitime katılan velilere hediye etti. - MUĞLA