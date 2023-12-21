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Köyceğiz'deki minik öğrenciler Filistin için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Köyceğiz'deki minik öğrenciler Filistin için yardım kampanyası başlattı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kuran kurslarında okuyan öğrenciler, TDV'nın başlattığı 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyası kapsamında Filistin için yardım topladı. Minik öğrenciler, ailelerinden aldıkları harçlıkları Filistin bayraklı yardım kutusunda biriktirerek Müftü Ahmet Karagöz'e teslim etti. İlçe Müftüsü Karagöz, minik öğrencilerin katılımından duygulandığını ve tüm çaresizlerin öldürüldüğü bu savaşın en kısa sürede sona ermesini diledi.

Köyceğiz\'deki minik öğrenciler Filistin için yardım kampanyası başlattı
21.12.2023 - 09:28,
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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kuran kurslarında okuyan öğrenciler Filistin için yardım kampanyası başlattı.

TDV'nın başlatmış olduğu "Özgür Filistin'in Yanındayız" kampanyası çerçevesinde minik yürekler, ailelerinden aldıkları harçlıkları Filistin bayraklı yardım kutusunda toplayıp, kumbaralarında birikenlerle birlikte hocaları eşliğinde Köyceğiz İlçe Müftülüğüne gelerek TDV Şube Başkanı Müftü Ahmet Karagöz'e teslim etti.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine minik öğrencilerin de katılmasından ziyadesiyle memnun olduğunu ve duygulandığını ifade eden İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Karagöz, "Köyceğiz Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarımızda eğitim-öğretim gören minik öğrencilerimizin harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Başta yürekleri kocaman yavrularımızı, tüm Kuran Kursu öğreticilerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini göstermiş oldukları bu anlamlı hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların, yaşlıların velhasıl tüm çaresizlerin öldürüldüğü bu savaşın en kısa sürede sona ermesini Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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