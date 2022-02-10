Köyceğiz Hükümet Konağı yıkılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 35 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı'nda yıkım çalışmaları başladı. Aynı bölgede inşa edilecek yeni binanın ardından Köyceğizli vatandaşlar modern bir hizmet binasına kavuşacak.

Köyceğiz'de 35 yıldır hizmet veren ve bünyesinde birçok kamu birimi bulunduran Hükümet Konağı hakkında deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkım kararı çıktı. Köyceğiz Kaymakamlığı, Kaymakamlığa bağlı Köyceğiz Mal Müdürlüğü, Köyceğiz Milli Emlak Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü, Köyceğiz Tapu Müdürlüğü, Köyceğiz Kadastro Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ev sahipliği yapan hükümet konağında hizmet veriyordu. Yıkım kararının alınmasının ardından binada bulunan kurumlar geçici süreliğine belirlenen başka yerlere aktarılırken, boşaltılan binada bugün ilk kepçe vuruldu. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeni hükümet konağı, aynı bölgede tekrar inşa edilecek, Köyceğizli vatandaşlar ise modern bir hükümet konağına kavuşacak. Yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanması beklenirken, Köyceğiz Kaymakamlığı, projenin onaylandığını ve bu yıl içinde ihaleye çıkılacağını belirtti. - MUĞLA