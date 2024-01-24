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Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda birinci olan Elif Oral'a başarı dileğinde bulundu - Son Dakika
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Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda birinci olan Elif Oral'a başarı dileğinde bulundu

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Antalya'daki yüzme şampiyonasında birinci olan özel sporcu Elif Oral'a başarı dileğinde bulundu. Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 mt. serbest, 50 mt. serbest, 100 mt. kurbağalama, 50 mt. Kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası\'nda birinci olan Elif Oral\'a başarı dileğinde bulundu
24.01.2024 - 13:10,  Güncelleme: 13:16
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Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Antalya'daki yüzme şampiyonasında birinci olan özel sporcu Elif Oral'a başarı dileğinde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı göstererek şampiyon olmuştu. Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 mt. serbest, 50 mt. serbest, 100 mt. kurbağalama, 50 mt. Kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu olarak ilçenin gururu olmuştu. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonasında 50 mt. ve 100 mt. Serbest, 50 mt. ve 100 mt. Kurbağalama Yarışlarında Türkiye Şampiyonu olan Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu özel sınıf öğrencisi Elif Oral ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Maslak, sporcu Elif Oral'ı tebrik ederek, çalışmaları ve hedefleri ile ilgili bilgi aldı. Sporcu Elif Oral'ın milli takım yolunun açık olmasını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda birinci olan Elif Oral'a başarı dileğinde bulundu - Son Dakika
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