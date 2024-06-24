Köyceğiz Toparlar Şelalesi serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor - Son Dakika
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Köyceğiz Toparlar Şelalesi serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Şelalesi, aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Bayram tatili süresince çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan şelale, yeşilin en güzel tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Şelaleye ulaşmak için keyifli bir yürüyüş yapılıyor ve günlük ağaçlarının arasında serinlemek mümkün oluyor.

24.06.2024 21:52
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Köyceğiz Toparlar Şelalesi serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Şelalesi aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Saklı cennet Köyceğiz Toparlar Şelalesi Bayram tatili süresince çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. Muğla Fethiye yolu üzerinde Köyceğiz'e 8 kilometre uzaklığında olan Toparlar Şelalesi'nin girişinde kafe bulunuyor. Keyifli ve yokuş yukarı çıkılan bir yol sonrası şelalenin sesi duyulurken, 15 dakikalık yürüyüşten sonra saklı cennete ulaşılıyor. Günlük ağaçlarının arasında bulunan Toparlar Şelalesi yüzmek ve serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Harika bir manzaranın bulunduğu Toparlar Şelalesi'nde yeşilin en güzel tonları görsel şölen oluşturuyor. Toparlar Şelalesi ziyaretçilerinden Emir Alp, "Şelale çok güzel. Her sene buraya gelip serinleriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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