Üye Girişi
Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika

Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti

09.02.2022 11:21
Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Ali Korkmaz'ın (67) kırmızı renkli bisiklet hayali gerçeğe dönüştü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Ali Korkmaz'ın (67) kırmızı renkli bisiklet hayali gerçeğe dönüştü. Kaymakam Mustafa Maslak'ın öncülüğünde temin edilen bisiklet Korkmaz'a teslim edildi.

Köyceğiz'in sevilen simalarından olan, özel gereksinimli Ali Korkmaz yıllardır kırmızı renkli bir bisikletin hayalini kuruyordu. Korkmaz'ın hayalinden haberdar olan Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, Köyceğiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne durumu bildirdi. Heyet Korkmaz'ın hayalini kurduğu kırmızı renkli bisikletin temin edilmesi için çalışma başlattı. Mütevelli heyeti kırmızı renkli bisikleti bularak Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik'e teslim etti. Muhtar Çelik, Korkmaz'ın hayali olan kırmızı renkli bisiklete kavuşmasını sağladı.

Muhtar Ramazan Çelik yaptığı açıklamada "Mahallemiz halkından değerli kardeşimiz Ali Korkmaz'ın isteği olan kırmızı renkli bisiklet, uzun uğraşlar sonucunda bir bisikletçide bulundu. Ali'ye bisikleti teslim ettiğimde çok sevindi. Ali şimdi her yere bisikleti ile gidiyor ve bisiklete gözü gibi bakıyor. Bisiklet alarak Ali'yi sevindiren, Kaymakamımız Mustafa Maslak'a, mütevelli heyetine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti
Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti

YORUMLAR
500

Ali Korkmaz, Bisiklet, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 9 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement