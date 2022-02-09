Köyceğizli Ali'nin kırmızı bisiklet hayali gerçekleşti - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Ali Korkmaz'ın (67) kırmızı renkli bisiklet hayali gerçeğe dönüştü. Kaymakam Mustafa Maslak'ın öncülüğünde temin edilen bisiklet Korkmaz'a teslim edildi.

Köyceğiz'in sevilen simalarından olan, özel gereksinimli Ali Korkmaz yıllardır kırmızı renkli bir bisikletin hayalini kuruyordu. Korkmaz'ın hayalinden haberdar olan Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, Köyceğiz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne durumu bildirdi. Heyet Korkmaz'ın hayalini kurduğu kırmızı renkli bisikletin temin edilmesi için çalışma başlattı. Mütevelli heyeti kırmızı renkli bisikleti bularak Hamitköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik'e teslim etti. Muhtar Çelik, Korkmaz'ın hayali olan kırmızı renkli bisiklete kavuşmasını sağladı.

Muhtar Ramazan Çelik yaptığı açıklamada "Mahallemiz halkından değerli kardeşimiz Ali Korkmaz'ın isteği olan kırmızı renkli bisiklet, uzun uğraşlar sonucunda bir bisikletçide bulundu. Ali'ye bisikleti teslim ettiğimde çok sevindi. Ali şimdi her yere bisikleti ile gidiyor ve bisiklete gözü gibi bakıyor. Bisiklet alarak Ali'yi sevindiren, Kaymakamımız Mustafa Maslak'a, mütevelli heyetine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA