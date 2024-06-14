Köyceğizli öğrenciler Antalya'yı keşfe çıktı - Son Dakika
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Yerel

Köyceğizli öğrenciler Antalya'yı keşfe çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri eğitim öğretim yılının son günleri Antalya gezisi düzenledi.

14.06.2024 17:56
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri eğitim öğretim yılının son günleri Antalya gezisi düzenledi.

Köyceğiz Yangı Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Antalya'nın birçok tarihi ve kültürel mekanını ziyaret etme imkanı buldular. Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin gezisi Antalya'da ilk olarak Düden Şelalesi keşfi ile başladı. Ardından Aspendos Antik Kenti ziyaret edildi. Gezi Antalya Akvaryum Su Altı Müzesi ile devam etti. Öğrenciler Karlar Ülkesi mekanında kaymanın ve eğlencenin tadını çıkardı. Akademik çalışmaların yanında yapılan sosyal faaliyetlerin de önemli olduğunu dile getiren öğretmenler, öğrencilerin geziden memnun kaldıklarını dile getirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğizli öğrenciler Antalya'yı keşfe çıktı - Son Dakika

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