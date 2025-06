Köyde Kadınlar Geri Dönüşümle Çeyiz Tasarlıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde açılan kursta kendilerini geliştiren kadınlar, atıl eşyalardan çeyiz ürünleri tasarlayarak internet aracılığıyla pazarlıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyünde kullanılmayan atıl vaziyetteki okul, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çetmi Köyü Muhtarlığı tarafından köy yaşam merkezi haline getirildi. 2021 yılından itibaren köydeki yaşam merkezinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kadınlar, evlerinde kullanmadıkları eski eşyaları da değerlendirerek kursta aldıkları eğitimler sayesinde çeyizlik ürün haline getiriyor. Ürettikleri ürünleri e-ticaret siteleri aracılığıyla satışa sunan kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Köyde açılan kurs çevre köylerden gelen kadınlardan da ilgi görüyor. 30'un üzerinde kadın katılım gösterdiği kursta, çanta, önlük, süs eşyası gibi ürünler yapılıyor.

"Uzun yıllardır kullandıkları eşyaları yeniden kurguluyorlar"

Kadınların köydeki boş vakitlerini daha iyi değerlendirme fırsatı bulduğunu dile getiren Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, "Kaymakamlığımız ve muhtarlığımızla iş birliği içerisinde kapalı olan köy okulumuzu yaşam merkezi haline getirdik. 'Birlikten kuvvet doğar' atasözüne de uygun olarak kursiyerlerimizle çalışmalarımıza sahip çıktılar, açtığımız kursa katılım sağladılar. Hocalarımızın da desteğiyle hem yeni ürünler tasarlandı hem de üretildi. Aynı zamanda da uzun yıllardır kullandıkları, artık atılacak noktadaki eşyaları geri dönüşümle atıktan sanata dönüştürüyorlar. Bu geri dönüşümün yanında bir de ileri dönüşüm var günümüzde, yani mevcutta kullanılana değer katacak şekilde yeni bir yaklaşımla ürün tasarlıyorsunuz. Onu da insanların hizmetine sunuyorsunuz. Hem kendilerine hem çocuklarına yeni çeyizler oluşturuyorlar. İşin açıkçası bu da hem geri dönüşüm hem ileri dönüşüm ki günümüzde işte iklim değişikliğidir, çevre korumadır gibi atıkların değerlendirilmesi sevindiricidir. Sonuçta sınırsız bir doğal kaynaklarımız yok. Çok güzel bir yapıyı kurgulamışlar" dedi.

"Eski masa örtüsü ve kanepeler, dokumalar, şimdi önlük haline geldi"

Çetmi Köyü Yaşam Merkezinde kurs öğretmeni olarak görev yapan Semra Özkan ise "Bir kadın olarak el işi yapmak beni çok rahatlatıyor. Çocuklar olsun, ev halkı olsun, iş olsun sonrasında el işi yapmak beni çok rahatlatıyor. Ben bu işi öğrendim ve diğer arkadaşlara da öğretmek çok zevkli oldu. Açıkçası çok severek yapıyorum, örnek verirsem kağıt ipten başlayarak tel kırma, kanal çantalarımız, önlüklerimiz bunların içinde geri dönüşümlerimiz de var. Örneğin bir teyzemizin gelinliğinden çanta yaptık. Çünkü ona dair bir hatırası var. Biz bunu bir çanta haline getirdik. Eski kanepelerimizi, masa örtüsü ve Taşköprü'nün dokumaları sandıklarda duruyordu. Şimdi artık önlük haline geldi ve kullanıyorlar" diye konuştu.

"30 tane kursiyerimiz var, çevre köylerden de gelen kursiyerler oluyor"

Kursta usta öğretici olarak kadınlara eğitim veren Hanife Kaplan da, "Kursiyerlerimiz güzel işler çıkartıyorlar. Bundan dolayı biz memnunuz. 2019 yılında burası kapanmış, sonrasın biz buranın bir sınıfını kullanmaya başladık. Daha sonra köy yaşam merkezi oldu ve ana sınıfı açıldı. Bir sonraki yıl Semra arkadaşımızı bizim yanımızda gönderdiler. Talep çok olduğu için 2 sınıfız. Çevre köylerden de gelen kursiyerlerimiz oluyor. Köylerimizden çok rağbet var. Diğer köylerde de bunun gelişmesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü şehir merkezlerinden daha çok ihtiyaç var. Burada sosyal olarak da kendilerini çok fazla geliştirdiler" şeklinde konuştu.

"Buraya gelelim diye can atıyoruz"

Kursta eğitim gören Hatice Kurtuluş ise "Burada hep beraber daha da samimi o bir ortam oluştu. Sanki erkeklerin bir kahvehanede buluşması gibi biz de buraya bir an önce gelelim diye can atıyoruz. Burada çok güzel ürünler yapıyoruz. Hocalarımızın sayesinde burada olmaktan çok mutluyuz. Çok değişik ve çok güzel ürünler yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber isteyen istediği her şeyi yapıyor. Her şeyi burada geri dönüştürebiliyoruz. Çeyizlik örenler de var" ifadelerini kullandı.

"Gelinliğimden çanta yaptım"

63 yaşındaki kursiyer Melahat Yüksel de, "Ben, bu yaşta buraya geliyorsam gençlere de gelmelerini tavsiye ederim. Her şey yapılıyor, çeyizler gençlerimize göre daha güzel oluyor. Ben torunlarımla çarşaf, dantel sardım. Ben, 45 senelik evliyim. Çeyizlerimi çıkarttım. Gelinliğimden çanta yaptım. 45 yıllık gelinlik elbiselerimizin pullarıyla çantalar yaptım. Çok güzel bir yaşantımız var. Çok güzel oluyor" dedi.

Kursiyer Zehra Atasoy ise kursta yaptıkları ürünleri satarak para kazandığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. - KASTAMONU