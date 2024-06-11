Köydeki Besi Çiftliği Gübreleri Dereye Boşaltıyor

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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli köyünde bulunan besi çiftliği gübre atıklarını yağmur suyu kanalına bağladı. Doğa harikası dereye boşalan atıklar köylüleri canından bezdirdi. Derede bulunan balıklar telef olurken, çevrede kokudan durulmuyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli köyünde bulunan Kemal ve İlhan Usanmaz kardeşlere ait Gazi Oğlu Bedir Çiftliği'nde gübre atıkları yağmur suyu kanalına aktarılıyor. Tarlaların arasından geçen içi hayvan gübresi dolu kanal, ardından doğa harikası dereye boşalıyor. Derenin geçtiği bölgeler ile tarlalarda yoğun koku köylüleri mağdur ederken, deredeki balıklar telef oluyor.

Köyde bulunan besi çiftliğinin gübreleri uzun yıllardır dereye boşaltılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, sıkıntının çözüme kavuşmasını bekliyor. Daha önce dereden balık tutmaya geldiklerini ve yüzdüklerini söyleyen köy halkı, suyun kirlenmesi ve pis koku sebebiyle artık yaklaşamadıklarını belirterek, yetkililere seslendi.

"Yağmur suyu kanalına su akacağı yerde gübre akıyor"

35 yıldır Sevindikli köyünde yaşadığını söyleyen Ahmet Kiraz, "Köyde bulunan çiftliğin pisliği dereye akıyor. Yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını rica ediyoruz. Derenin hali içler acısı. Balıklar ölüyor. Çocuklar dereye girip yüzemiyor. Eskiden biz de dereye girerdik, şimdi yanına yaklaşamıyoruz. Daha önce balık tutuyorduk, şimdi tutamaz hale geldik. Balıklar telef oluyor. Aşırı derecede koku var. Yazın gelmesiyle sivrisinekler çoğalacak. Yıllardır çiftliğin gübresi dereye akıyor. Kokudan duramıyoruz. Çiftlik sahibine bu durumu bildirdik ama bir çözüme ulaşamadık. Önlem alacaklarını söylediler ama almadılar. Daha önce belediye ekiplerince uyarı yapıldı ancak ceza kesilip kesilmediğini bilmiyorum, hala çözüme kavuşmadı. 4-5 yıldır çiftliğin pisliği dereye akıyor. İçler acısı bir durum. Yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz. Yağmur suyu kanalında su akacağı yerde gübre akıyor. Yağmur suyu kanalında akan gübre, sizce de bunda bir terslik yok mu?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ihbar üzerine bölgeye Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri gelerek gerekli tutanakları tuttu. - KOCAELİ