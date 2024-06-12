Köyden Şehre Göç, Aydın'da Köyleri Hayalet Köye Çevirdi

Yerel

Ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelen köyden şehre göç dalgası, Aydın'da onlarca köyü adeta hayalet köye çevirdi. Pek çok köyde genç kalmazken, yaşlıların da tek tek ölmesi ile Aydın'da adı var kendisi yok köyler oluşmaya başladı. Özellikle genç kızların şehre gelin gitme sevdasının hem köyleri yok ettiğini hem de ülke ekonomisinde ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirten yaşlılar "Bugün 3-5 inek bakan bir kişi köydeki arazileri de işlese namerde muhtaç olmaz. Ancak genç kızlar köye gelin gelmek istememesi köylerdeki ışıkları söndürüyor" diye konuştular.

Aydın'ın Çine ilçesi kırsalında yer alan Subaşı Mahallesi de genç kızların şehre gelin gitme hevesi nedeniyle yok olmaya yüz tutan köylerden biri haline geldi. Son yıllarda hızlı bir nüfus kaybı yaşanan köyün ihtiyar heyetinden 49 yaşındaki Ali Genç adlı aza "Asgari ücretle şehirde zar zor geçinmeye çalışıyorlar. Köyde her taraf mahsul, hayvanlar kendiliğinden oylayıp geliyor. Geçim daha rahat. Ancak gençler köyde kalmak yerine şehirlere göç etmeyi tercih ediyor. Giden bir daha geri gelmek istemiyor. Durum böyle olunca köyler boşalmaya başladı" dedi.

Genç nüfusun büyük bir kısmının kırsal yaşam yerine şehir hayatını tercih ettiğini belirten Ali Genç, "Eskiden mahallemiz daha kalabalıktı. 50 hane ve yaklaşık 500-600 kişi vardı. Şimdi 100 kişi anca var. Gençler hep mahalleden dışarıya yani şehre gidiyorlar. Yeni nesil hayvancılık yapmak istemiyor. Gençlere göre, köy hayatı ve hayvancılık artık cazip bir seçenek değil. Birçok genç, eğitimlerini tamamladıktan sonra büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Bunun bir sonucu olarak, Subaşı Mahallesi'ndeki genç nüfus hızla azalıyor ve mahalle giderek yaşlanan bir nüfus yapısına bürünüyor" dedi.

Gençlerin bu tercihini etkileyen önemli faktörlerden birinin de 12 yıl kesintisiz eğitim olduğunu öne süren Genç, bu konuda şunları söyledi: "Eskiden mahalle girişinde okulumuz vardı. Yakındaki civar mahalleler de buraya geliyordu ama artık bizim çocuklar da dışarıya gidiyorlar. Okumak için mahalle dışında oldukları ve oradan da üniversite için de il değiştirdikleri için çocuklar geri gelmek istemiyorlar. Gençler eğitim süreçlerinde mahallelerinden uzaklaştırıyor. İlkokuldan başlayarak lise ve üniversite eğitimine kadar geçen süreçte, gençler mahalleden dışarıda oluyorlar. Üniversite zamanlarında da çoğu gittiği yerlerde yeni bir yaşam kuruyorlar. Bu durum, gençlerin köye geri dönme olasılığını azaltıyor ve köydeki nüfusun azalmasına sebep oluyor. Bunun yanında en önemli etkenlerden biri de genç kızların şehre gelin gitme isteği. Köyde kalınca evlenemeyeceğini fark eden erkekler de mecburiyetten şehre gitmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

Sadece Subaşı Mahallesi'nde değil hemen hemen tüm kırsal kesimde aynı durumun yaşandığını sözlerine ekleyen Genç, "Mahalledeki gençlerin köye dönmesini ve burada bir gelecek kurmalarını arzu ediyoruz. Ancak mevcut şartlar altında, bu arzunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Kırsal alanlarda yaşayan gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, köylerin boşalmasına ve kırsal nüfusun giderek yaşlanmasına neden oluyor. Bu durum, hem sosyo-ekonomik hem de kültürel açıdan önemli sorunları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN