KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı - Son Dakika
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KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

KÖYDES Toplantısı Bayburt\'ta Yapıldı
17.06.2026 12:17
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Bayburt'ta KÖYDES toplantısında köy altyapı çalışmaları ve tahsisatların kullanımı ele alındı.

Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı'nda, Bayburt genelindeki köylerde yürütülecek altyapı çalışmaları ile tahsisatların kullanımına ilişkin konular ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda içme suyu, yol ve diğer altyapı hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, KÖYDES kapsamında kırsal altyapının güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve hizmetlerin planlı şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar görüşüldü.

Köylerde vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, tahsisatların öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Vali Eldivan, alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların köylere, vatandaşlara ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KÖYDES Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı - Son Dakika

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