Köye İnen Domuzlar İlginç Görüntüler Oluşturdu

Yerel

Köye inen domuz sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yiyecek aramak için köye inen domuz sürücüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

İlginç olay, Dinar Dombay köyünde yaşandı. Havaların soğuması kentte yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Tarlasında çalışmak için giden bir vatandaş dağlık alandaki araziden köye doğru inen domuz sürücüsünü görünce hemen cep telefonuna sarılarak olayı kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürünün adeta düz bir hat üzerinde ilerliyormuş gibi hareket etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.