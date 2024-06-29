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Köylerinde çıkan yangını söndürmek için adeta insan zinciri oluşturdular

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangın bölgesine koşan köylüler adeta insan zinciri oluşturdu.

Alınan bilgelere göre, Sason'a bağlı Şahinli köyünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını gören köylülerin bölgeye koşması ve canla başla mücadelesi dikkatleri çekti.

Yangında köylüler tarafından mera olarak kullanılan otluk alan zarar gördü. Yangın sonrası jandarma köyde incelemelerde bulundu.