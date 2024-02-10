Yerel

Köylerinde sondaj yapılan halk, tek su kaynaklarını korumak için harekete geçti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Yeşilyurt köyünde maden araması yapan bir firmanın köyün tek içme suyu kaynağı yakınında yaptığı sondaja tepki gösteren köy sakinleri, köye ulaşım sağlanan tek yolu trafiğe kapattı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, köylerinde yapılan maden arama çalışmalarının köyün tek su kaynağına zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Bugün öğle saatlerinde köy girişinde toplanan vatandaşlar, köy yolunu kapatarak özel maden firmasına ait araçların geçişini engelledi. Köyde maden aramasına karşı çıkmadıklarını ifade eden Yeşilyurt sakinleri, sadece köy su kaynağına yakın bölgedeki aramaların durdurulması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını fakat söz konusu firmanın belirlenen sınırların dışına çıkarak aramayı sürdürdüğünü söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından su kaynağının arama bölgesinin dışına çıkarıldığını fakat firmanın buna uymadığını söyleyen Yeşilyurt köyü sakini Adem Çilenk, "Bizim köyümüzde maden arama sondaj çalışmaları var. Firmalar geldiler köyümüzde maden arıyorlar. Bizim burada küçük bir bölgede bir su kaynağımız var, dedik ki bu su kaynağının olduğu bölgeyi sondaj aramalarının dışına çıkarın diğer bölgelerde istediğiniz kadar arama yapabilirsiniz, biz de size yardımcı olalım dedik. Bizi hiç dinlemediler halk olarak biz bu konudan rahatsızız. Köyümüzde su sıkıntısı var. İnsanlar burada tarım yapıyorlar, yaşıyorlar bu insanların suya ihtiyaçları var ve bu su da çok küçük bir alandan çıkıyor. Biz bu konuyla ilgili kurumlarla diyaloğa girdik, bize yardımcı oldular fakat bunlar kimseyi dinlemiyor. Biz İl Özel İdaresi'ne başvurduk, vali beyin de emriyle bir taslak hazırlandı, bir bölge çıkarıldı. Bizim su kaynağımızın olduğu bölge proje dışına çıkarıldı. Sondajı bu alanda yapmayacaksınız, bu alanın dışında yapabilirsiniz dediler. Fakat bunlar kurumları bile geri plana attılar. Bu sondajları yaparken kimyasal madde kullanıyorlar, bunlar yer altı sularımıza zarar veriyor. Su kirleniyor, burada insanlarımız yaşıyor, hayvanlar var, insanlar su içiyor bu gerçekten sakıncalı bir durum. En son bunlar kurumları bir tarafa bırakınca biz köylü olarak burası bizim köyümüz dedik, bunu istemiyoruz dedik. Biz suyumuza ve köyümüze sahip çıkacağız. Tapulu alanımızdan yolları geçiyor, biz bu yolu kapattık ve onları köyümüze koymayacağız" dedi

"Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes kurallara uymak zorunda"

Bölgedeki tek su kaynağını korumak için mücadele ettiklerini söyleyen Mehmet Koyun, "İlk günden bu yana bu köy halkının hiçbir zaman maden çıkarılmasına karşı olmadığını, sadece bu köyün tek bir su kaynağı olduğu için içme ve sulama sularına dokunulmaması için, İl Özel İdaresi'nin çizdiği alan dışına çıkılmamasını istedik. Fakat onlar ilk günden itibaren devletin onlara sağladıkları imkanlara uymadılar. Tamamen asılsız ve ihbarsız iş yaptılar. Belgeleri işlemleri yaptıktan sonra iş işten geçtikten sonra alıyorlar. Dün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden geldiler ve onlara kullandıkları maddelerin yanlış olduğunu buranın içme, sulama suyuna ve insanlara zarar vereceğini söylediler. Bunun üzerine kullandıkları malzemeyi değiştirdiler. Demek ki bu zamana kadar bizi zehirlediler. Biz güçlüyüz istediğimizi yaparız diyorlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti burada kanun var kural var, herkes bunlara uymak zorunda. İnsanları küçük göremezler, insanları tehdit edemezler. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Gümüşhane, burası da Gümüşhane'nin bir köyü buradaki bu halkı kimse tehdit edemez" diye konuştu.