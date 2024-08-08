Köylü girişimci 6 yıldır geçimini lavantadan sağlıyor - Son Dakika
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Yerel

Köylü girişimci 6 yıldır geçimini lavantadan sağlıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan çiftçi Kamil Can, devlet desteğiyle oluşturduğu lavanta tarlasından geçimini sağlıyor. Lavantanın getirisi buğdaya göre daha iyi olan Can, lavantayı çay olarak ve kozmetik ürünlerde kullanarak gelir elde ediyor.

08.08.2024 21:22
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Köylü girişimci 6 yıldır geçimini lavantadan sağlıyor

Buğday yetiştirdiği kıraç alana devlet desteği ile lavanta ekti, daha çok gelir elde etmeye başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yaşayan ve daha önce kıraç alanda buğday yetiştiren Kamil Can isimli çiftçi, geçimini 6 yıldan beri devlet desteğiyle oluşturduğu lavanta tarlasından sağlıyor.

Can, ilçeye bağlı Ulaşlar köyünde 8 yıl önce bacanağının tavsiyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle kıraç alana 5 dönüm lavanta dikimi gerçekleştirdiğini söyledi. Üç çocuk babası çiftçi Kamil Can, "Lavantanın getirisi buğdaya göre çok iyi. Bakımı kolay ve susuzluğa dayanıklı. Çapa bile yapmıyorum. Temmuz ayı sonu veya Ağustos ayı başlarında biçtiğim lavantayı aracı şahıslara satıyorum. Geçen yıl kilosunu 45 TL'den sattım. Bu yıl henüz fiyat belli değil. 6 yıldan bu yana geçimimi lavantadan sağlıyorum. Lavanta çay olarak, ayrıca sabun, deterjan ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köylü girişimci 6 yıldır geçimini lavantadan sağlıyor - Son Dakika

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