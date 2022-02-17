Üye Girişi
'Köyümüz fidanla yeşilleniyor' - Son Dakika

'Köyümüz fidanla yeşilleniyor'

17.02.2022 17:45
'Köyümüz fidanla yeşilleniyor'

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gümüşkaya İlkokulu ve Ortaokulu tarafından başlatılan 'Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor' projesi kapsamında, Gümüşkaya Köyünde oluşturulan Hatıra Ormanı'nda öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gümüşkaya İlkokulu ve Ortaokulu tarafından başlatılan 'Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor' projesi kapsamında, Gümüşkaya Köyünde oluşturulan Hatıra Ormanı'nda öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan Dikimi programına Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in yanı sıra, veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İsmail Yaylagül köy dikim alanında oluşturulan "Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor Hatıra Ormanı" ile ilgili kısa bir bilgi verdi.

İsmail Yaylagül "Bugün burada yürütülen proje çerçevesinde 10 bin fidan dikiminin ilk etabı olan 3500 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Kasım ayında başlatılan proje 2024 senesinde sona ermesi öngörülmektedir. Projemiz son yıllarda Adıyaman'da yapılan en büyük fidan dikme projelerinden biridir. Hedefimiz kurak bölgede olan köyümüzün, kuraklığını azaltmak ve yeşil bir bölge oluşturabilmektir. Fidanlar Adıyaman Orman Şube Müdürlüğünden alınmıştır. Proje kapsamında 100 dönümlük etkinlik alanın, 35 dönümlük alanına dikilmiş olup hedef 100 dönüme tamamlayabilmektir" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, projenin öğrencilerin doğa ve ağaç sevgisi ile korunması konusunda bilinçlendirmeleri bakımından önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere fidanlara sahip çıkın nasihatinde bulunan Hakan Gönen, "Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Gelecek nesillere her köşesi yeşil örtü ile kaplı bir ülke bırakmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda gerçekten istekli ve hevesli. İleride gelip ziyaret edebilecekleri bir ormanlık alan için gayret gösterdiler. Bizlerde bu durumdan oldukça memnun kaldık. Ben emeği geçen okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, muhtarımıza ve öğrencilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oluşturulan "Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor Hatıra Ormanı" öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı. - ADIYAMAN

'Köyümüz fidanla yeşilleniyor'
'Köyümüz fidanla yeşilleniyor'

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, okul müdürü, Adıyaman, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Köyümüz fidanla yeşilleniyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:56:50. #1.13#
SON DAKİKA: 'Köyümüz fidanla yeşilleniyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement