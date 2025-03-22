Koyun ve Kuzuların Duygusal Buluşması

(ERZURUM) - Erzurum'un Aşkale ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Ortabahçe Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Burul ailesine ait bin 150 koyun iki ay sonra kuzuları ile buluştu. Mevsim şartları nedeniyle doğduktan sonra ayrı alanlarda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasının ardından ilk kez birbirleriyle buluştu.

Günlük beslenme dışında annelerinden ayrı tutulan koyun ve kuzuların buluşması kameralara yansıdı. Çitin kaldırılmasının ardından kuzuların anneleri birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini bulması nenkli ve duygusal görüntüler oluşturdu. O anlar, drone ile saniye saniye kayda alındı. Karınlarını doyuran kuzular, daha sonra ağılın açık bölümünde bir süre dolaştı.

"Kışın zor şartlarını atlatıp, ilkbahar buluşmasına şahit olduk"

Ailesi ile hayvancılık yaptığını belirten Abdulselam Burul (28), veteriner sağlık teknikeri olduğunu aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuduğunu söyledi. Baba mesleği olan hayvancılığı okulu bitirdikten sonra daha da ilerletmeyi planladığını belirten Burul, 7 dönüm arazide hayvancılık yaptığını anlattı. Kışın zor şartlarının geride kalması ile koyun ve kuzuların birbirleriyle buluştuğunu belirten Burul, " Dünya'ya gelen kuzuları annelerinden ayrı yerde tutuyoruz. 2 ay annelerinden ayrı tuttuğumuz kuzuları bir süre sonra buluşturuyoruz. Bin 150 anaç koyunumuz var. 950 kuzu dünyaya geldi. Kışın zor şartlarını atlatıp, ilkbahar buluşmasına şahit olduk" dedi.

Koyunlardan elde ettikleri sütle tulum peyniri üreterek kent ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Burul, gençleri hayvancılık yapmaya davet etti.