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Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı

11.02.2022 00:58
Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı

Sinop'ta ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Sinop'ta ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Sinop'un Merkeze bağlı Kabalı köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, 3 yıl önce köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi. Bir firma ile anlaşan Mutlugün, firmanın kendisine 140 Bin TL maliyet çıkardığını, bu miktarın 115 bin TL'sini ödediğini fakat firmanın yaklaşık 30 bin TL'lik iş yaptığını geri kalan işi ise yapmayıp parayı iade etmediğini iddia etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Turan Mutlugün, "Biz köyde bir bina yapmaya karar verdik. Ondan sonra dediler ki kapı, anahtar teslimi şöyle iyi bir insandır böyle iyi bir insandır. Tanıdıkların tavsiyesi üzerine gittik adam ile anlaştık. Adam geldi 3 yıl önce kısa zamanda yaptı binaları ama, binayı böyle yarım yamalak bıraktı tahminen 30 bin TL civarında bir iş yaptı. Geri kalan 85 bin TL'mi dolandırdı. Vermedi. Şu gün vereceğim bu gün vereceğim 3 yıldır belge bile vermedi. Fatura istedik fatura vermedi. Paramızı vermedi. Bugün vereceğim dedi oyaladı hep. Yani benim canım çok yandı. 32 yıl devlet memurluğu yaptım. 32 yıllık birikimimi, eşimin altınlarını, annemden babamdan kalan kıymetli antikalarımız vardı. Hepsini sattık verdik. Çocuklarımla ben perişan olduk. Toplam işin maliyeti 140 bin TL'ye anlaştık. Ben ona toplamda 115 bin TL para verdim. 30 bin TL'lik iş yaptı. 30 bin TL de sayılmaz. Daha sonra geri 85 bin TL'mi vermedi. Tam aşağı yukarı 3 yılı geçti. Sürekli beni dolandırıyor. Çok büyük zararlara uğradım. 45 bin TL kredi çektim nakit verdim. Kendisi 3 kişi ile geldi parayı aldı götürdü. İcraya verdim ama üzerinde başka bir bankanın icrası da varmış. Ben ikinci, üçüncü sıradayım. Bir tek bir arabası var. O da zaten 45 bin TL civarındaymış. Ben engelli bir adamım, yüzde 55 engelliyim. Bütün paramı aldı gitti. Yani çok zor durumdayız. Yasal yollara başvurdum. Üzerinde bir şey olmadığı için bazı avukat beyler dedi ki pek bir şey alacağını tahmin etmiyoruz deyince ben de beklemeye geçtim" dedi. - SİNOP

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Türk Lirası, Prefabrik, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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